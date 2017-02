Turismo rural, perto da gente e sempre inovador

Curtir as festas folclóricas de cada região vale uma viagem ao exterior (foto: Divulgação)

Conhecer, vivenciar, usufruir da cultura de outros povos, coisas acessíveis no meio rural e boa opção para um turismo diferenciado. Os princípios do turismo rural incluem atendimento familiar, preservação das raízes, sustentabilidade ambiental, autenticidade de identidade, qualidade do produto e envolvimento da comunidade local. O objetivo principal é o envolvimento da comunidade, diversificação dos pólos turísticos, interiorização do Turismo, diminuição do êxodo rural, promoção do intercâmbio cultural, criação de uma consciência ecológica e complementação de renda familiar.

“Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir”. É o conceito que coloca no turismo rural as trilhas, cavalgadas, rodeios, pesca, a boa comida tradicional preparada em fogão de lenha. Os tipos de hospedagem em categorias no turismo rural começaram com o Hotel Fazenda, que é o mais antigo e nem era uma fazenda. Fazia parte da área rural, oferecia cavalo, pedalinho, em região fora da área urbana. A Pousada Rural surgiu com pequenas propriedades que hospedavam 20 ou 30 pessoas. A Fazenda de Pesca começou no Pantanal, com fazendas oferecendo hospedagem e envolvendo a pesca. Acampamentos Rurais são locais para jovens e crianças. Foram seguidos pelo Camping Rural e também o SPA rural.



O consumidor do turismo rural é o cidadão urbano, gente que não tem mais nenhuma ligação com o campo e que desconhecem a atividade rural. Como não se trata de uma atividade típica da hotelaria, são casas de fazenda com acomodações adaptadas como nas antigas casas de colônia. O que atrai ao turista é a floresta nativa, a existência de lagos e lagoas, as trilhas, as cachoeiras, os morros, o mirante, a praia de rio, as grutas, a fauna silvestre,as nascentes e o dia-a-dia de um trabalho no campo, plantando, cuidando de animais.

O turismo rural explora a criação de animais, a produção agrícola, os derivados do leite, o pão, doces e geleias preparados em casa com produtos naturais, a piscicultura, as plantas ornamentais, o artesanato, o apiário, o engenho e a destilaria. Os serviços oferecidos são os de monitores locais, recreação, transporte dos visitantes, festas e eventos especiais, cursos.



Nos atrativos culturais e históricos são listados a sede da fazenda, a capela, o celeiro, o terreiro, o moinho, a senzala, o museu, o curral, o beneficiamento do café, a Colônia, o aqueduto, a usina.

Turismo rural não é novidade no mundo. A Itália, há meio século os camponeses recebem viajantes em suas terras. O turismo rural italiano, também denominado de agroturismo, movimenta milhões de euros ao ano, atraindo perto de 500 mil visitantes. São mais de 10 mil propriedade do segmento, com cerca de 10 mil propriedades recebendo turistas. Muitos são os espaços para o visitante passar o dia conhecendo alguma produção ou curtindo a gastronomia rural. A Espanha também explora o turismo rural, principalmente no Caminho de Santiago de Compostela. Desde a entrada na Galiza, em Pedrafita do Cebreiro, até Compostela, há mais de 40 casas rurais ao longo do Caminho. Algumas são antigos mosteiros da Idade Média, adaptados para o conforto de hoje.



Na Bahia o programa de turismo rural foi iniciado em 1998, com 13 unidades, chegando a ter 65 propriedades para receber o fluxo de visitantes de mais de 70 mil turistas. Os 1.700 leitos proporcionaram então 1.700 empregos nos 43 municípios envolvidos. A maior expansão foi no Recôncavo Baiano e na Costa do Cacau. Depois na Costa dos Coqueiros, Vale do Jiquiriça, Chapada Diamantina, Costa da Baleia, Costa do Dendê, Chapada do Norte e Costa do Descobrimento. Foram pioneiras a Fazenda Sítio do Meio (Mata de São João), Hotel Fazenda Rancho Kantagalo (Lauro de Freitas), Fazenda Candeal (Conceição de Jaculípe), Hotel Fazenda do Coronel ( Coração de Maria), Albergue da Juventude Fazenda Tororomba (Olivença), Fazenda Amendoeira (Ilha de Santo André-Santa Cruz Cabrália).

Em Minas Gerais a diversidade das empresas no meio rural tornou o turismo rural uma excelente opção de lazer, combinando história, gastronomia, folclore, artesanato. Em 1996 foi criada a Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural, com seus associados representando na época mais de 500 empregos diretos, 1.500 leitos e cerca de 400 apartamentos.



Em Minas Gerais os visitantes são geralmente recepcionados pessoalmente pelos proprietários, desfrutando da boa culinária do interior, do leite tirado diretamente da vaca, aproveitando os banhos de cachoeira, as caminhadas, as cavalgadas, os passeios de charrete ou de carro de boi, as pescarias. Cada propriedade tem peculiaridades como playground, música ao vivo, salão de jogos, cursos diversos, quadras de tênis, piscinas.

No Paraná os primeiros passos do turismo rural foram dados em 1992, quando em 13 de janeiro daquele ano a sede de uma propriedade agrícola cafeeira recebeu seus primeiros hóspedes. A Pousada das Alamandas foi a pioneira no Estado. Também em 1992 no mês de junho, a Balsa Nova, região de Campos Gerais, aconteceu a primeira cavalgada, lançando o Turismo Eqüestre na Fazenda Cainã. Com 83 alqueires sediando a Pousada, os turistas puderam aproveitar caminhadas ecológicas, colônia de férias, moutain bike. A hospedagem surgiu em 1995.

O resultado foi a implantação do turismo rural em 70 municípios, explorando fazendas agrícolas ou pecuárias. Na Região Metropolitana, sítios e pequenas chácaras de recreio surgiram prestando serviços como restaurantes, pesque-pague, passeios a cavalo, colha e pague, eventos, trilhas, locação da casa sede para famílias e grupos fechados. Pioneiros foram o Circuito Italiano de Turismo Rural em Colombo, Circuito da Natureza em Almirante Tamandaré, Circuito de Tijucas do Sul, Caminhos Trentinos de Turismo Rural da Serra de Piraquara, Estrada do Mato Grosso em Campo Largo, Circuito de Turismo Rural de São Luiz do Purunã em Balsa Nova, Caminho do Vinho – Turismo Rural Colônia Mergulhão (São José dos Pinhais). Vários outros circuitos surgiram, compondo o Anel de Turismo Rural, combinando paisagem natural, culinária étnica, as festas religiosas e populares e a produção artesanal. Aproveite.