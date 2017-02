Mirassol e Linense buscam a liderança de seus grupos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o Mirassol recebe o Linense nesta terça-feira (14), às 19h15, no estádio José Maria de Campos Maia, na abertura da terceira rodada. Ambas as equipes ocupam a vice-liderança de seus grupos e, caso somem pontos, assumem a primeira colocação de suas chaves. No time mandante, o técnico Moisés Egert não deverá promover alterações em relação à formação que venceu a Ferroviária por 3 a 1 no último sábado (11), de virada, fora de casa. Entre os visitantes, o atacante Thiago Santos sentiu dores musculares na vitória por 2 a 0 sobre o Audax e é desfalque certo. Thiago Humberto, que já o substituiu no decorrer da última partida, deve ser o substituto. Com técnico interino, Ferroviária recebe o Audax SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrotados no último final de semana, Ferroviária e Audax se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Araraquara. Ainda sem somar pontos, a situação da equipe da casa é mais preocupante. O técnico Antônio Picoli acabou demitido logo após o revés para o Mirassol no último sábado (11), por 3 a 1. O time do interior inovou e anunciou Paulo César de Oliveira, treinador da seleção brasileira de futsal, como seu novo comandante. Ele só deve estrear no próximo final de semana. Amanhã, o auxiliar Ricardo Moraes é quem dirige a equipe. Ele não contará com o zagueiro Patrick e o lateral-direito Jonathan, expulsos no último jogo. Já o time de Osasco tenta esquecer os erros cometidos na derrota de 2 a 0 para o Linense e repetir o bom futebol apresentado na estreia, quando goleou o São Paulo por 4 a 2.