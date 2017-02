Semana Pedagógica marca início do ano letivo na rede estadual

Os profissionais que atuam na rede estadual de ensino iniciaram nesta segunda-feira (13) as atividades da Semana Pedagógica de 2017. As ações terminam nesta terça-feira (14) e vão envolver aproximadamente 100 mil servidores de todo Paraná, entre professores e agentes educacionais.



A segunda etapa da Semana Pedagógica acontece entre os dias 24 e 25 de julho. Durante os encontros serão discutidas questões pedagógicas e administrativas para fortalecer a gestão escolar e a qualidade do ensino público no Paraná.



“A Semana Pedagógica permite que todos os profissionais discutam questões essenciais do cotidiano escolar, para alcançarmos juntos a escola que queremos, com qualidade no processo de ensino e aprendizagem, profissionais valorizados e alunos motivados”, disse a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres.



Os temas abordados estão fundamentados no programa Minha Escola Tem Ação (META), da Secretaria de Estado da Educação, e têm como objetivo aproximar as discussões sobre a administração escolar e construir de forma coletiva uma educação pública de referência.



Os debates estão relacionados à avaliação do Plano de Ação da Escola, elaboração das proposições para o Ano Letivo de 2017 e reflexão sobre o Plano de Trabalho Docente. “É um momento precioso para os profissionais que atuam nas escolas alinharem as metas e fortalecerem o trabalho pedagógico e administrativo no âmbito da gestão democrática”, disse a superintendente da Educação, Inês Carnieletto.



Nesta segunda-feira (13) os debates foram em conjunto entre todos os servidores. Na terça-feira (14), os professores elaboram o Plano de Trabalho Docente e os servidores discutem questões específicas do trabalho na escola.



ORGANIZAÇÃO - As atividades foram organizadas pelos Núcleos Regionais de Educação (NREs) com suporte das equipes pedagógicas da Secretaria da Educação. Ao término dos encontros cada participante irá receber um certificado com 16 horas que irão somar ao plano de progressão de carreira.



TROCA DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO – No Instituto de Educação Erasmo Pilotto, em Curitiba, os agentes educacionais e pedagogos aproveitaram o primeiro encontro da Semana Pedagógica para explicar aos colegas algumas inovações para o ano letivo, como o livro de chamada digital que será implantado na escola.



“Esses momentos de estudos, além de unir todos os funcionários, servem também para compartilharmos conhecimento do que está sendo desenvolvido na escola. Nós estudamos junto com os pedagogos todos os mecanismos da chamada digital e agora aproveitamos esse encontro para repassar os conhecimentos aos professores”, disse a funcionária Juliana Pacheco Pereira.



A professora de História, do Instituto, Nilcia Parolo, lembrou que esse é um momento para acolher os colegas novos e discutir o planejamento escolar para o ano letivo. “É um momento proveitoso porque temos a oportunidade de discutir questões que farão a escola evoluir”, destacou.



O diretor do Erasmo Pilotto, Lourival de Araújo, lembrou que a Semana Pedagógica permite que os funcionários discutam as particularidades da escola. “Esse é o primeiro contato que os profissionais têm depois das férias para discutir ações de como será o ano letivo. Parte dessas discussões são estabelecidas pela Secretaria da Educação e a outra é elaborada pela escola de acordo com a nossas particularidades”, disse Lourival.