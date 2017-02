Senac realiza Feira de Profissões amanhã

Amanhã, o Senac Paraná realiza a 4ª edição da Feira de Profissões, com programação gratuita voltada a orientar jovens na escolha profissional, demonstrar novas opções de carreiras e incrementar o currículo profissional. Na Capital, o evento será realizado em duas unidades, Senac Curitiba Centro e Senac Curitiba Portão, a partir das 8h30.

Em todas as unidades, o público contará com uma programação diversificada nas áreas de gastronomia, beleza, saúde, informática, vendas, marketing e empregabilidade. Os visitantes poderão fazer um tour pelas unidades e conhecer os cursos profissionalizantes ofertados pelo Senac e os ambientes e empresas pedagógicas, onde o aluno aprende na prática o dia a dia do mercado de trabalho.

Em Curitiba, destaque para as oficinas de gastronomia sobre food design, elaboração de coquetéis refrescantes e lembrancinhas comestíveis, e de beleza sobre automaquiagem, imagem e estilo pessoal e decoração de unhas. Também estão agendados os workshops Como agir em acidentes domésticos e Saúde dos pés, além de oficinas de idiomas.

Os visitantes poderão receber dicas de como elaborar um currículo, criar um blog e como utilizar as redes sociais a seu favor na hora de conquistar um emprego. Aos que pretendem empreender, o Senac ofertará a palestra “Dicas de como criar uma startup”. E aos que desejam ter um canal de vídeos na internet como alternativa inovadora para gerar renda, uma boa opção será a palestra “Dicas para criar vídeos no Youtube”.

A entrada é franca e todas as atividades são gratuitas. Para garantir vaga nas atividades presenciais, os interessados podem se inscrever antecipadamente pelo site www.pr.senac.br/profissoes.