Supermercados abrem 350 novas vagas na Grande Curitiba

Vagas abertas nos supermercados vão de operador de caixa a área de limpeza: salário e benefícios (foto: Arquivo/BP)

Duas das grandes redes de supermercados do Paraná estão contratando neste mês. Juntas, o Walmart e o Muffato abrem 350 vagas para lojas na Grande Curitiba. As vagas são para um novo empreendimento em São José dos Pinhais, e também para lojas de Curitiba.

O Grupo Muffato iniciou o processo seletivo para a contratação de 250 colaboradores para sua nova loja, o Max Atacadista Afonso Pena, que será inaugurado ainda nesse semestre em São José dos Pinhais.

Há vagas para operador de caixa, orientador de caixa, repositor, açougueiro, agente de prevenção, ajudante de depósito, recepcionista, encarregado e líder de setor, zelador, operador de empilhadeira, auxiliar de açougue, faturista, auxiliar de faturamento, auxiliar de estacionamento, auxiliar de limpeza, televendas e vendedor.

Amanhã, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, a equipe de Recursos Humanos do Grupo fará uma grande ação de contratação na Comunidade Vida Plena (Avenida Rui Barbosa, 6094 - São José dos Pinhais, próximo ao Sesi). Os interessados devem comparecer para entrevista levando currículo, carteira de trabalho, RG e CPF.

A maioria das funções não exige experiência, pois os contratados passarão por treinamento na Uniffato - Universidade Corporativa do Grupo Muffato -, mas é desejável que os candidatos tenham pelo menos o ensino médio.

Já em Curitiba, o Walmart está com 100 vagas abertas para o cargo de Fiscal de Prevenção de Perdas. As oportunidades são para as lojas da rede no Estado (Big, Mercadorama e Walmart). As inscrições devem ser feitas até 28 de fevereiro.

Para concorrer, os candidatos devem ter o ensino médio completo e disponibilidade de horário. Os contratados participarão de treinamento e terão direito à assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, restaurante na empresa, vale-transporte e participação no lucro da Empresa.

Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail: recrutapr@walmart.com . Para mais informações: (41) 3351 74 15.