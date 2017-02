Alta da Vale ajuda Bovespa a fechar na máxima de quase 5 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegando ao seu maior patamar em quase cinco anos, a Bolsa de São Paulo fechou esta segunda (13) em alta de 1,27%, com o Ibovespa chegando aos 66.967 pontos. Durante a tarde, o principal índice da BM&F Bovespa superou os 67 mil pontos, mas não sustentou a alta até o fechamento do mercado. O valor negociado na Bolsa foi de R$ 8,443 bilhões. O bom desempenho foi puxado pela a alta de ações de mineração e siderurgia. Os papeis da Vale chegaram ao seu maior valor em quatro anos. A ação Vale ON subiu 9,18% e a Vale PNA fechou em alta de 6,79%. Na ponta oposta, a maior queda foi a do papel MRV ON, que perdeu 2% de seu valor no pregão desta segunda (13). O dólar comercial fechou com leve alta nesta segunda (13). A moeda americana subiu 0,03%, terminando o dia valendo R$ 3,1101.