SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Lírio Parisotto foi ouvido pela Justiça de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (13), sobre as acusações de que teria agredido a modelo e atriz Luiza Brunet. O advogado dele foi procurado para comentar o caso, mas não atendeu as ligações da reportagem. A audiência aconteceu no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e durou em torno de duas horas. Além do empresário também foram ouvidas duas testemunhas de defesa. Luiza Brunet, já tinha sido ouvida na última audiência, ocorrida em novembro do ano passado, e não compareceu na desta segunda. A Promotoria denunciou Parisotto por lesões corporais grave e leve após denúncias de agressão feitas pela atriz. Segundo a acusação, o empresário infringiu a Lei Maria da Penha, que tornou mais rigorosas as punições para casos de violência doméstica. Se condenado, ele pode cumprir até oito anos de prisão. O advogado da atriz, Pedro Egberto da Fonseca Neto, afirmou em nota que Parisotto "não conseguiu explicar [na audiência desta segunda] as lesões de Luiza nos olhos e costelas, comprovadas por exames, causadas pela agressão sofrida por ela em Nova York, em maio de 2016". A defesa do empresário solicitou dois ofícios relativos a trabalhos de Luiza Brunet, que deverão ser entregues em até dez dias. Depois disso, ainda acontecerão as defesas de ambas as partes, por escrito, segundo o Tribunal de Justiça, antes de ser definida a sentença do caso.