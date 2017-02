Trinta opções para uma lancheira saudável

As aulas deste ano começaram e com elas uma preocupação comum a quem tem a responsabilidade de cuidar da alimetação dos pequenos: a lancheira.



Além da variedade, a fim de atrair a atenção das crianças, os pais devem se preocupar com a composição adequada para equilibrar os nutrientes necessários a uma alimentação saudável.



Umas das dicas das nutricionistas é sempre procurar oferecer frutas da época, que além de mais frescas, acabam tendo valores menores. Outros componentes importantes são as fontes de proteínas e carboidratos. A bebida, de preferência, deve ser de suco natural ou chá. Nunca refrigerantes.

CARDÁPIO DE UMA LANCHEIRA SAUDÁVEL

30 Opções de lanches - Considerando sempre a combinação: Fruta ou Legume + Carboidrato + Proteína + Bebida

1 – Goiaba Picadinha + Pãozinho de Leite + Cream Cheese + Suco Uva Natural

2 – Morango + Uva + Bolo de cenoura caseiro + Queijo Processado + Suco de Abacaxi com Hortelã

3 – Tomatinhos Cereja + Pão integral com geléia natural + Ovinhos de Codorna com Azeite + Suco Acerola

4 – Manga picadinha + Bisnaguinha integral + Queijo magro (amarelo light, minas ou ricota) + 250 ml de Água Mineral

5 – Maçã + Uma porção de bolacha integral + Requeijão Light + 250 ml de Água de coco

6 – Pêra + Fatia de bolo integral + Meio Ovo Cozido + 250 ml de Suco de Manga

7 – Banana + Cereal integral + Iogurte + 250 ml de Água Mineral

8 – Potinho com Milho Cozido Debulhado + Rolinho de Queijo Magro com Peito de Peru + 250 ml de Suco de Maçã

9 – Tomate Cereja (temperado com uma pitada de sal, azeite e orégano) + Barra de cereal (sem chocolate) + Queijo fundido light + Chá Natural Gelado

10 – Cenouras Baby + Biscoito de polvilho + Patê Caseiro + Suco de Maracujá

11 – Mamão e melão em palitinhos + Bolo de banana caseiro + Cubinhos de Ricota + Leite Geladinho

12 – Bananinha sem açúcar + Cookie caseiro + 1 porção de nozes (ou qualquer nuts) + Suco de Melancia

13 – Morangos e uvas + Pão de queijo caseiro + Cream Cheese + Suco de Abacaxi

14 – Manga cortada em formatos divertidos + Uva passa branca + Barquinho de tapioca + Patê + Suco de Melão

15 – Melancia em bolinhas (use um boleador) + Quadradinhos de pão integral torrado com azeite de oliva e orégano + Leite Vegetal Caseiro (amêndoas, inhame ou coco) batido com morango e banana (banana deixa docinho e não precisa de açúcar)

16 – Melão em bolinhas (use um boleador) + Tapioca com queijo branco e geléia de frutas + Suco de Uva

17 – Palitinhos de Pepino e Cenoura + Uvas Brancas Passas + Pãozinho caseiro com banana e cream cheese + Chá Natural Gelado

18 – Salada de frutas + Cereal Integral + Iogurte de garrafinha + Água Mineral

19 – Maçã + Fatia de bolo caseiro de fubá + 1 Queijo processado + Suco de Mamão com Laranja

20 – Banana cortadinha em formatos divertidos + Granola + Iogurte de garrafinha + Água Mineral

21 – Mexerica ou Tangerina + 4 Cookies integrais + Rolinho de queijo + Água de coco

22 – Kiwi picadinho + Pão integral de forma + Creme de ricota + Suco de Morango

23 – Tomatinhos Cereja e Uvas + Fatia de bolo de maçã com aveia e castanhas + Queijo Branco em Cubinhos + Suco de Goiaba

24 – Cenourinhas baby + Uvas + Pão de Queijo Caseiro + Patê + Água de coco

25 – Morangos + 4 Cookies integrais + Ricota em cubos com azeite e alecrim + Suco de Melancia

26 – Manga picada + 1 Bisnaguinha integral com geléia + Ovinhos de Codorna + Suco de Uva

27 – Palitinhos de Pepino + Tomatinhos Cereja + Biscoito de arroz com geléia + Chá Natural Gelado

28 – Melancia em formatos divertidos + Torradinhas integrais + Queijo branco + Suco de Melão

29 – Goiaba Picadinha + Pipoca sem manteiga + Queijo Processado + Água de Coco

30 – Banana + Cereais + Mel + Leite Fermentado