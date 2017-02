O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) abre hoje, às 18h, a exposição Incluídos – O Universo Fantástico da Solidariedade, organizada pelo Instituto Pró-Cidadania em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, CCTG e Banco do Brasil. O teatro é a primeira parada da exposição, que será levada a várias cidades do Paraná.



Com fotografias de Peter Lorenzo, a mostra tem como objetivo empoderar as pessoas por meio de um universo fantástico. Os modelos são usuários atendidos em diferentes serviços da assistência social de Curitiba, como asilos, casas de acolhimento, projetos sociais e unidades de atendimento à população em situação de rua, que nas imagens da mostra são reis, mágicos, guerreiros, viajantes, sonhadores e divas.



De acordo com a gerente de Inovação do Pró-Cidadania, Berenice Mendes, também diretora-geral da exposição, o objetivo é, a partir da arte, mostrar as possibilidades de recomeço. “Ao todo, 24 pessoas foram personagens do universo fantástico da solidariedade, universo que, para nós, mostra toda a capacidade do ser humano de se reinventar e começar de novo”, explica.



Para o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, a exposição é uma oportunidade de promover a inclusão e a arte. “O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, acredita na arte como instrumento de inclusão social e cidadania. Contamos com a parceria de instituições, como o Instituto Pró-Cidadania, para desenvolvermos políticas públicas para a formação humana. Desta forma conseguimos produzir ações que valorizem a vida e o bem-estar dos paranaenses”.



Desde a sua concepção, o projeto Incluídos buscou o fortalecimento e o reconhecimento dos seus personagens. “Os modelos do projeto são alcoolistas, moradores de rua, desempregados, idosos abandonados, transtornados mentais. São pessoas, não invisíveis. E precisam ser tratados como tal, precisam ser enxergados”, diz Berenice.



Já para Peter Lorenzo, fotografar essa ideia foi desafiador.

SERVIÇO

O que: Abertura da exposição Incluídos – O Universo Fantástico da Solidariedade

Data: 14 (terça-feira), às 18h

Visitação: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Local: Hall do Centro Cultural Teatro Guaíra

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 – Centro. Curitiba/PR