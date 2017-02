Adele, Beoyncé, Lady Gaga: um Grammy das mulheres

Adele, durante a premiação: “Eu não consigo aceitar este prêmio” (foto: Divulgação)

A cantora Adele se sagrou a grande campeã da premiação do Grammy Awards de 2017, realizado na noite deste domingo, 12, em Los Angeles (EUA). A britânica conquistou os principais prêmios da noite, como o de álbum do ano e melhor álbum vocal pop, 25 (2015), e ainda gravação, música do ano e melhor performance pop para a faixa Hello. A cantora reconheceu a importância do trabalho da sua colega Beyoncé com o álbum Lemonade, que perdeu nas categorias principais — levando apenas o troféu de melhor álbum urbano contemporâneo. "Eu não consigo aceitar este prêmio", disse Adele, deixando Beyoncé visivelmente emocionada. "O álbum Lemonade é tão monumental e bem pensado e lindo. Nós respeitamos ele. Todos nós, artistas, adoramos você. Você é a nossa luz", declarou para a colega. Beyoncé, aliás, fez uma apresentação histórica no prêmio, enaltecendo a mulher e a maternidade, com efeitos visuais alucinantes. O Grammy também teve Lady Gaga arrasando nos vocais rock n´roll com o Metallica. Até mesmo Katy Perry, ainda que mais apagada que as colegas, deu seu recado. Foi então o Grammy 2017 um grande espetáculo de mulheres?



Parece que sim. Elas levaram “apenas” 11 dos 33 principais prêmios, mas os mais desejados ficaram nas mãos delas, assim as apresentações mais marcantes. Até mesmo no tributo ao Bee Gees, as mulheres se destacaram, principalmente Demi Lovatto. E mesmo Rihanna, que não levou nada, foi a mais focada na plateia, quando comentava a premiação entre um gole e outro de sua bebida.



O Twitter comprova o sucesso das mulhers. As cantoras Beyoncé (@Beyonce), Adele (@Adele) e Rihanna (@rihanna) foram as artistas mais comentadas do Twitter no Brasil durante a noite de entrega do Grammy Awards 2017 (@RecordingAcad). No Brasil, a premiação musical gerou 3,4 milhões de Tweets entre 20h deste domingo (12) e 5h30 de hoje (13). Mais de 19 milhões de Tweets sobre o assunto foram registrados na plataforma no mundo.



O maior pico de conversas sobre o evento no Brasil foi às 23h57, quando Beyoncé começou a tão aguardada performance na premiação. O segundo maior pico foi à 0h06, ao fim da apresentação da cantora. E o terceiro foi às 23h34, momento em que a dupla de Twenty One Pilots foi anunciada vencedora do prêmio de melhor performance de duo ou grupo pop. Os artistas subiram ao palco para receber o prêmio usando cuecas para honrar uma promessa e incentivaram as pessoas a irem atrás de seus sonhos.

LADY GAGA E METALLICA

Depois de experimentar novos estilos no seu mais recente álbum, Joanne, a cantora pop Lady Gaga se jogou no rock’n’roll na premiação do Grammy Awards, já na madrugada de segunda-feira, 13. Com direito a cenário com labaredas e efeitos especiais, ela se apresentou na cerimônia, a mais importante do mundo da música, com o Metallica — e com direito a um stage diving, que é o ato de mergulhar do palco sobre a plateia nos shows. Os dois artistas cantaram juntos a música Moth Into Flame, do álbum Hardwired… to Self-Destruct, lançado pela banda em 2016. Apesar de ter empolgado o público, a apresentação teve problemas técnicos no começo. O microfone do vocalista do Metallica, James Hetfield, estava mudo e apenas Lady Gaga era ouvida.

TRUMP É CRITICADO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi mais uma vez alvo de críticas em uma grande premiação. Dessa vez, no Grammy Awards, o líder norte-americano foi chamado de "presidente agente laranja" pelo rapper Busta Rhymes. A crítica do artista veio na apresentação conjunta com A Tribe Called Quest e Anderson.Paak, que apresentaram as músicas Movin Backwards, We the People e Award Tour. "Eu quero agradecer ao presidente agente laranja por perpetuar todo o mal que vocês vêm perpetuando pelos Estados Unidos", disse Rhymes. "Eu quero agradecer ao presidente agente laranja por sua tentativa malsucedida de banir muçulmanos. Agora nós nos juntamos!". A apresentação do grupo terminou ainda com mais protestos, com todos repetindo a palavra "resista".

A LISTA DOS VENCEDORES DA 59ª EDIÇÃO DO GRAMMY AWARDS

DISCO DO ANO

Adele - 25

MÚSICA DO ANO

Adele - Hello

GRAVAÇÃO DO ANO

Adele - Hello

REVELAÇÃO

Chance the Rapper

CATEGORIAS POP

Performance Solo

Adele - Hello

Performance de dupla ou grupo

Twenty One Pilots - Stressed Out

Álbum pop vocal

Adele - 25

Álbum Pop Tradicional

Willie Nelson - Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

CATEGORIAS ROCK

Performance Rock

Blackstar - David Bowie

Performance Metal

Dystopia - Megadeth

Canção de Rock

Blackstar - David Bowie

Álbum Rock

Tell Me I'm Pretty - Cage The Elephant

CATEGORIA ALTERNATIVA

Álbum de música alternativa

David Bowie - Blackstar

CATEGORIAS R&B

Performance R&B

Solange - Cranes in the Sky

Performance de R&B Tradicional

Lalah Hathaway - Angel

Música R&B

Maxwell - Lake By the Ocean

Álbum 'urbano' contemporâneo

Beyoncé - Lemonade

Álbum de R&B

Lalah Hathaway - Lalah Hathaway Live

CATEGORIAS RAP

Performance Rap

Chance the Rapper - No Problem [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]

Performance vocal rap

Drake - Hotline Bling

Música Rap

Drake - Hotline Bling

Álbum de Rap

Chance the Rapper - Coloring Book

CATEGORIAS COUNTRY

Performance solo country

Maren Morris

Canção country

Humble and Kind - Tim McGraw

Álbum country

A Sailor's Guide to Earth – Sturgill Simpson

CATEGORIAS DANCE/ELETRÔNICA

Gravação de Dance Music

Don't Let Me Down - The Chainsmokers Feat. Daya

Disco de Dance Music/Música Eletrônica

Skin - Flume

OUTRAS CATEGORIAS

Disco de world music

Sing Me Home — Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble

Disco de jazz latino

Tribute to Irakere: Live in Marciac — Chucho Valdés

VIDEOCLIPE

Beyoncé - Formation

FILME SOBRE MÚSICA

The Beatles - The Beatles: Eight Days a Week The Touring Years

PRODUTOR DO ANO - NÃO CLÁSSICO

Greg Kurstin