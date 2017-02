Araucária vai implantar redutor de velocidade

Até o fim do mês de fevereiro, a Prefeitura de Araucária vai iniciar a implantação de controladores eletrônicos de velocidade em vias da cidade. O uso de radar móvel servirá para obter informações e estatísticas que vão auxiliar na definição dos pontos mais críticos onde os controladores eletrônicos fixos são mais necessários. A medida não busca estimular multas, mas conscientizar os condutores para que respeitem o limite de velocidade e também garantir a segurança no trânsito com melhoria no fluxo de veículos.

A preocupação com um trânsito mais seguro (e isso inclui a questão da velocidade) é constante entre os moradores. Por isso, a Prefeitura, por meio do Departamento de Trânsito, tem realizado estudos para atender a demanda nesta área. Os controladores eletrônicos de velocidade são um meio de coibir abusos de velocidade e garantir a mobilidade na via com segurança. As notificações (passíveis de multa) só ocorrem para o veículo que não respeita o limite de velocidade no trecho.

Recentemente, a Prefeitura começou um processo de retirada de lombadas em alguns trechos da cidade. A medida visa facilitar o fluxo de veículos, principalmente os de serviço de emergência que hoje têm dificuldade de chegar com agilidade a determinados pontos da cidade (sem falar nos danos causados aos veículos pelo excesso de lombadas e às estruturas das construções próximas). A retirada de lombadas não deve ser entendida como um incentivo ao aumento da velocidade já que práticas ilegais no trânsito continuarão a ser combatidas.

Última opção — Apesar do hábito comum em várias cidades de cobrir as vias de lombadas, do ponto de vista técnico, a implantação delas é tida como a última solução para a via. A resolução nº 600/2016, do Conselho Nacional de Trânsito, trata a lombada como um meio para reduzir a velocidade de forma ‘imperativa’ onde estudos apontam o risco de excesso de velocidade “e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”.