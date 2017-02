A modelo brasileira Valentina Sampaio é a primeira transgênero a ser capa da "Vogue" de Paris. A cearense é o destaque da edição de março e foi fotografada por Mert Alas e Marcus Pigot, em Londres. "Este mês, estamos orgulhosos de celebrar a beleza transgênero com modelos como Valentina Sampaio, que está posando para sua primeira capa da Vogue. Estamos mudando a cara da moda e desconstruindo o preconceito", anunciou editora chefe da Vogue Paris, Emmanuelle Alt. "Tão orgulhosa e muito feliz!", comemorou a modelo em postagem no Instagram. Valentina, 21 anos, foi um dos destaques da última edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) e é uma aposta da agência Joy Model.

Chico Pinheiro imita Boneco de Olinda no Bom Dia Brasil

Chico Pinheiro tem seu próprio Boneco de Olinda no carnaval pernambucano. Ontem, depois de uma matéria sobre o assunto no Bom Dia Brasil, da Rede Globo, ele disse que se sente lisonjeado e que já está aprendendo como se mexer como os bonecos — e fez uma imitação ao vivo. Em seguida, a colega de bancada Ana Paula Araújo perguntou a Glória Vanique o que ela achava do “Bonecão de Olinda”, referindo-se ao companheiro de bancada. Em tom de brincadeira, a jornalista respondeu que deve ser difícil carregar um Chico Pinheiro no ombro durante duas horas. Na internet, os espectadores do telejornal adoraram a imitação e elogiaram o jornalista.

SBT contrata apresentador que se referiu a Ludmilla como "macaca"

Na tarde desta segunda (13), o jornalista Marcão do Povo foi contratado pelo SBT. Segundo a assessoria da emissora, ele entrará para o banco de elenco até que seja decidido o projeto que irá comandar. O plano é que ele entre no ar ainda neste semestre. Marcão foi demitido da Record em janeiro, após se referir à cantora Ludmilla como "pobre macaca". A emissora chegou a emitir uma nota de repúdio na qual dizia que "este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso Jornalismo. Por este motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador Marcão". Ele era apresentador "Balanço Geral DF".

Morre o poeta curitibano Edilson Del Grossi

Morreu ontem, aos 56 anos, o publicitário, músico e poeta Edilson Del Grossi. Ele morreu após passar 2 semanas na UTI do Hospital Evangélico, devido queimaduras de 2º grau. Edilson deixa um legado de poesias, muitas dividadas com parceiros de penas e copos, como Sérgio Viralobos, Thadeu Wojciechowski, Marcos Prado, Edson Aranha e Ivan Justen. Grossi sofreu um acidente com fogo no dia 28 de janeiro, quando foi tentar acender uma churrasqueira.

Atriz de 5 anos recebe comentários pedófilos em rede social

O Facebook de Lorena Queiroz, de 5 anos, a protagonista de Carinha de Anjo, foi alvo de comentários pedófilos no último sábado, 11. Gabriela Queiroz, mãe da atriz-mirim não chegou a ver as ofensas, pois os próprios autores as apagaram. Ela só soube por causa de um blog que divulgou prints dos ataques. "A pessoa postou uma coisa bem feia e gerou muitos comentários, então a pessoa apagou", explica Gabriela. Os fãs da menina a defenderam, o que, aparentemente, intimidou quem a havia ofendido. Para não causar mais alarde, o post foi apagado. Gabriela é quem cuida das redes sociais de Lorena e afirma que o caso foi totalmente isolado. "O Instagram dela só tem elogios", disse.

Níver do dia

Freddie Highmore

ator britânico

25 anos