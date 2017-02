Escolinhas esportivas abrem inscrições

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Campina Grande do Sul abriu inscrições para as escolinhas esportivas de 2017 com muitas novidades: sete novas modalidades. Agora são 12 opções, um aumento de 70%. Além de futsal, futebol de campo, ginástica, caminhada orientada e karatê, a partir deste ano o município oferecerá aulas de futebol de areia, tênis de mesa, vôlei de areia, vôlei, handebol, basquete e atletismo. Todas as escolinhas são gratuitas para a comunidade.

“Diversificar as modalidades esportivas e aproximá-las da população era um compromisso nosso, que estamos cumprindo já no primeiro ano de mandato. Queremos estimular cada vez mais a prática das atividades físicas, que são determinantes para a saúde e para a transformação social”, destaca o prefeito, Bihl Zanetti.

Para isso, novos professores estão sendo contratados. “São todos profissionais, inclusive alguns deles campeões em suas modalidades. Em breve vamos apresentá-los”, conta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Helton Colere.

Outra novidade é a quantidade de locais onde serão realizadas as aulas. Nove bairros serão contemplados, na área urbana e rural: Jardim Paulista, Jardim Ceccon, Moradias Timbu, Santa Rosa, Santa Rita, Araçatuba, Terra Boa, Cerne e Jaguatirica.

s escolinhas são mantidas com recursos do Fundo a Criança e do Adolescente (FIA), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, e voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

O início das aulas das escolinhas esportivas será no dia 20 de fevereiro. As inscrições, que têm vagas limitadas, podem ser feitas online, por meio do preenchimento de um formulário disponível na página da Prefeitura Municipal: www.pmcgs.pr.gov.br Mais informações pelo telefone 3676-8166 ou pelo e-mail esporte@pmcgs.pr.gov.br