Governo entrega reforma do Adauto Botelho, em Pinhais

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, entregou ontem, as obras de reforma do Hospital Colônia Adauto Botelho, em Pinhais. Referência estadual em atendimento psiquiátrico, a unidade conta agora com um novo sistema elétrico, equipado com gerador, e também recebeu melhorias na rede hidrossanitária e na pintura. O investimento foi de R$ 2 milhões.

“Esta é a maior intervenção física no hospital desde sua fundação, em 1954. Uma estrutura importante, que precisou ser modernizada para garantir melhores condições de atendimento aos pacientes”, disse o secretário.

Foi necessário trocar toda a fiação elétrica, que era datada de 60 anos atrás. O gerador, já adquirido, agora foi adequadamente interligado ao sistema e está a disposição em situações de emergência. Além disso, foi substituída também toda a tubulação, que ainda era de ferro. Já a pintura deu cara nova à fachada e às demais instalações da unidade.

O Adauto Botelho conta hoje com 82 leitos ativos. São 58 leitos nas duas alas de atendimento a pacientes com transtornos mentais.