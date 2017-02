Volta às aulas tem muita fiscalização em Curitiba

Setran realiza uma ação educativa próximo da Escola Municipal Omar Sabbag, no Cajuru: abordagens (foto: Franklin de Freitas)

As aulas na rede municipal de ensino e na maioria das escolas particulares foram retomadas ontem. E neste início de ano letivo, as autoridades colocaram como prioridade a segurança no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizou uma ação na Linha Verde para orientar os pais sobre o transporte das crianças. A Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) também realizou uma blitz próximo de escola.

A ação da PRF vai acontecer em várias cidades do Estado. Em Curitiba, ela foi realizada na Linha Verde. A maior atenção da PRF é como são transportadas as crianças no carro, especialmente as menores. Segundo dados da PRF, no ano passado 11 crianças morreram em acidentes.

Foco parecido tem a ação da Setran. Ao longo desta semana, a secretaria realiza a Operação de Volta às Aulas, com uma abordagem educativa pelos agentes da Setran e também entrega de material educativo nas entradas e saídas das escolas. Ontem, a ação educativa foi feita na Rua Luiz França, nas proximidades da Escola Municipal Omar Sabbag, no Cajuru.

“O foco principal é o transporte correto das crianças nos veículos, o uso adequado dos equipamentos de proteção, dependendo da idade da criança, como cinto de segurança, cadeirinha e bebê-conforto”, explicou o coordenador de Projetos da Eptran, Eduílio Sampaio.

Foram colocados cones na rua para orientação dos motoristas que passam pelo local. Nas abordagens, os agentes explicam sobre os cuidados que todos devem ter no trânsito, pois há mais crianças circulando nas ruas próximas às escolas.

Na tarde de ontem, cerca de 40 motoristas foram abordados pelos agentes de trânsito no Cajuru. O mesmo trabalho será feito no Bairro Alto, CIC, Sítio Cercado e Boqueirão.

Nesta semana, a rede estadual também começa o ano letivo. Será a partir de amanhã e, com isso, mais veículos devem estar circulando pelas ruas da Capital nos horários de entrada e saída das escolas.