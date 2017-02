Semana pedagógica marca início do ano letivo

Os profissionais que atuam na rede estadual de ensino iniciaram ontem as atividades da Semana Pedagógica de 2017. As ações terminam hoje e vão envolver aproximadamente 100 mil servidores de todo Paraná, entre professores e agentes educacionais. A segunda etapa da Semana Pedagógica acontece entre os dias 24 e 25 de julho. Durante os encontros serão discutidas questões pedagógicas e administrativas para fortalecer a gestão escolar e a qualidade do ensino público no Paraná.

“A Semana Pedagógica permite que todos os profissionais discutam questões essenciais do cotidiano escolar, para alcançarmos juntos a escola que queremos, com qualidade no processo de ensino e aprendizagem, profissionais valorizados e alunos motivados”, disse a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres.

Os temas abordados estão fundamentados no programa Minha Escola Tem Ação (META), da Secretaria de Estado da Educação, e têm como objetivo aproximar as discussões sobre a administração escolar e construir de forma coletiva uma educação pública de referência. Os debates estão relacionados à avaliação do Plano de Ação da Escola, elaboração das proposições para o Ano Letivo de 2017 e reflexão sobre o Plano de Trabalho Docente.