TCE suspende alta; prefeitura mantém. Preço por enquanto é de R$ 4,25

Preço da passagem de ônibus não cai: R$ 4,24 (foto: Franklin de Freitas)

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE) determinou, nesta segunda-feira (13), a suspensão imediata do reajuste da passagem de ônibus em Curitiba. A determinação foi do conselheiro Ivan Bonilha, através de uma medida cautelar, justificada pela falta de transparência do reajuste aplicado e inadequação do argumento apresentado pela prefeitura de necessidade de renovação da frota. Bonilha é o relator da auditoria realizada pelo TCE na tarifa de transporte de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba.

Notificada a prefeitura disse que irá recorrer e o preço, por enquanto, fica em R$ 4,25.

O valor da tarifa havia sido reajustado de R$ 3,70 para R$ 4,25, no último dia 6. O aumento foi de 14,86%, valor bem acima da inflação do período apurada em 6,28%. Rodrigo Damasceno, inspetor da 4ª inspetoria do TCE-PR explica que o procedimento 16340/2016, resultado da auditoria, determina que a planilha da tarifa do transporte público seja transparente, entre outros aspectos legais. "E neste caso, no entendimento do conselheiro faltou a transparência necessária para justificar esse aumento abusivo", declarou Damasceno.

O outro ponto que motivou a medida, segundo o inspetor, foi o argumento apresentado pela prefeitura sobre a necessidade de promover a renovação da frota. Damasceno ressalta que no contrato de concessão dos serviços atual já está incluído o valor que seria destinado à renovação da frota. O inspetor afirmou que a medida tem âmparo no acordon 2143/2015, que elenca vários critérios para a tarifa.