Varejo tem retração de 3% em 2016 no PR

O varejo paranaense fechou o ano passado com retração de 3,08%. Apesar das receitas do comércio terem aumentado gradativamente a partir do segundo semestre, não foram suficientes para tirar 2016 do vermelho. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), que acompanha mensalmente a evolução do comércio de bens do Estado.

Detentores de itens de primeira necessidade, os supermercados e as farmácias foram os únicos setores que obtiveram aumento nas vendas, com 2,92% e 1,03%, respectivamente.

As lojas de departamentos amargaram as maiores perdas, com queda de 17,67%, motivada pelo fraco desempenho do setor na Capital (-21,63%) e nas demais regiões. As livrarias e papelarias também chamaram a atenção pela redução considerável nas vendas (-11,92%).

As concessionárias de veículos não tiveram desempenho satisfatório e venderam 5,28% a menos do que em 2015, ano que já havia sido muito ruim para o setor, com -26,58%.