Gabriel Jesus se lesiona em 14 minutos e City vence com gol de Agüero

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem Gabriel Jesus, que saiu de campo lesionado aos 14 minutos do primeiro tempo, o Manchester City venceu o Bournemouthpor 2 a 0, fora de casa no fim da tarde desta segunda-feira (13), no jogo de encerramento da 25ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados por Raheem Sterling e Sergio Agüero, que entrou no lugar do camisa 33.

Jesus foi outra vez titular da equipe de Pep Guardiola, a exemplo do que ocorreu nas últimas duas apresentações do City, nas quais o brasileiro anotou três gols e deu uma assistência. Ao ser lançado na área, aos sete minutos do duelo, o atacante pisou de mau jeito no gramado e acusou dor no tornozelo direito. Pouco depois, aos 12, desabou no gramado e pediu atendimento. Guardiola agiu rápido e o substituiu por Agüero, artilheiro do time na temporada, para evitar maiores problemas. Gabriel Jesus seguiu direto aos vestiários, onde deu sequência ao tratamento. Ainda não se sabe qual é a gravidade da contusão.

A equipe, no dia 21 de fevereiro, terá a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco, e a principal suspeita é de que o treinador tirou Jesus de campo após o atendimento para poupá-lo.

A vitória, terceira seguida do Manchester City na competição, fez a equipe saltar à vice-liderança do Campeonato Inglês, com 52 pontos. Na rodada, o clube ultrapassou Tottenham e Arsenal, que têm 50. O Chelsea é o dono da ponta, com 60. O Bournemouth segue estacionado na 14ª posição, com 26 pontos. O City voltará a se apresentar no próximo sábado (18), pela Copa da Inglaterra, quando pega o Huddersfield Town, da segunda divisão do país.

Os gols do City e o gol (bem) anulado do rival Pouco depois de Gabriel Jesus ser substituído, Sterling, que vem dividindo protagonismo com o brasileiro nas últimas rodadas, decidiu o confronto: aos 28 minutos do primeiro tempo, aproveitou cruzamento de Sané desde o lado esquerdo e, na segunda trave, desviou de primeira para o fundo do gol. Não demorou para o Bournemouth responder: no minuto seguinte, Joshua King também colocou a bola na rede. A arbitragem, no entanto, acusou falta do jogador na origem da jogada e anulou o que seria o tento de empate. Ele, de fato, puxou o defensor dos visitantes. Agüero, aos 23 do segundo tempo, fechou a conta. Depois de jogada de Sterling pela esquerda, o atacante que substituiu Gabriel Jesus, de carrinho, empurrou a bola para a meta livre, com o goleiro já batido. Seu trabalho foi só o de disputar perna a perna com o zagueiro adversário. O lance provocou polêmica, e até a interpretação do site da Premier League é confusa: a princípio havia registrado gol de Agüero, depois mudou para gol contra de Tyrone Mings. A súmula do confronto ainda não foi publicada.