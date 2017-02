Paraná registrou uma morte a cada 15 acidentes em 2016

(foto: Divulgação)

No ano passado a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), registraram juntas 19.790 acidentes e 1.304 mortes nas rodovias federais e estaduais do Paraná. Os números mostram uma morte a cada 15 acidentes no Estado. No ano anterior, a média ficou em uma morte a cada 18 acidentes.

A PRF registrou 10.924 acidentes e 652 mortes nas rodovias federais que cortam o Paraná no ano passado, e o BPRv 8.666 acidentes com iguais 652 óbitos. Foram uma morte a cada 17 acidentes nas rodovias federais. No ano anterior, a média ficou em uma morte a cada 22 acidentes.

Nas rodovias estaduais foram 8.666 acidentes em 2016 — menos que os 9.200 de 2015 — e que fizeram 652 mortes. Um ano antes foram 630. Nas rodovias estaduais, a cada 13 acidentes uma morte foi registrada.

Os dados da PRF mostram que no Paraná o número total de acidentes nas federais teve queda de 13,6% comparando 2015 a 2016. Contudo, quantidade de mortes teve alta de 12,4% — passou de 583 em 2015 para os 652 casos do ano passado. Isso demonstra que os acidentes ficaram mais violentos, apesar da queda. Entre um ano e outro, a quantidade de acidentes considerados graves aumentou 2,6%.

O mesmo vale para as rodovias estaduais, que apresentaram redução na quantidade de acidentes entre 2015 e 2106, mas as mortes subiram.

Nacional

Já no País todo, o relatório da PRF mostra um quadro diferente. Em comparação a 2015, o Órgão registrou uma redução de 6,8% no número de óbitos e de 3,9% no número de acidentes graves em rodovias federais. São classificados como acidentes graves aqueles em que se registra pelo menos um ferido grave ou um óbito.

Em 2016, ocorreram 20.994 acidentes graves em rodovias federais contra 21.854 ocorrências em 2015. Ao todo foram 21.439 feridos graves e 6.405 mortos em decorrência desses acidentes. Em comparação a 2015, houve uma redução de 4,8% no número de feridos graves — em 2015 foram 22.517. Os óbitos nas rodovias também caíram: em 2015 foram 6.871 — redução de 6,8%.

Estados com maior número de acidentes, acidentes graves e óbitos

Acidentes gerais Estado Em 2015 Em 2016 variação MG 15.495 14.319 redução de 7,6% SC 14.162 10.700 redução de 24,4% PR 12.638 10.924 redução de 13,6% RS 9.894 7.531 redução de 23,9% BA 7.027 5.426 redução de 22,8% Acidentes graves Estado Em 2015 Em 2016 variação MG 3.268 3.035 redução de 7,1% PR 2.279 2.339 aumento de 2,6% SC 1.989 2.004 aumento de 0,8% BA 1.291 1.289 redução de 0,2% RS 1.115 1.139 redução de 2,2% Óbitos Estado Em 2015 Em 2016 variação MG 956 822 redução de 14,0% PR 583 652 aumento de 12,4% BA 631 616 redução de 2,4% SC 471 460 redução de 2,3% PE 413 382 redução de 7,5%

Fonte: PRF/Rodovias Federais

Outros números

A PRF emitiu 5.589.851 autos de infração durante todo o ano de 2016 – número 3,3% maior do que em 2015, quando a PRF registrou 5.410.234 autos de infração

A conduta que resultou no maior número de infrações nas rodovias federais foi o excesso de velocidade. Do total de autos de infração, 3.272.673 foram para motoristas que dirigiram acima da velocidade da via

Ao todo, 269.520 motoristas receberam autos de infração por realizarem ultrapassagens indevidas

Em 2016, 21.405 motoristas também foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool e foram notificados pela PRF

Destes, 5.653 motoristas foram presos, pois apresentaram índice de álcool no sangue acima do permitido, configurando-se crime de trânsito

Já a falta do uso do cinto de segurança — tanto por motoristas quanto por passageiros — resultou em 233.364 autos de infração em todo o ano passado