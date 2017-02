Projeto de estudantes reduz atropelamentos de animais

SAIBA MAIS Blitz orienta sobre o transporte seguro de animais em carros

Estudantes do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) da Escola Municipal Coronel Durival de Britto e Silva, em Curitiba, desenvolveram uma pesquisa sobre a interação humana e animal para o Torneio de Robótica First Lego League (FLL), criado para despertar o interesse dos alunos em temas como ciência e tecnologia dentro do ambiente escolar. O tema do torneio deste ano é Animal Aliados.

O projeto escolhido para a competição foi o atropelamento de animais silvestres nas rodovias do Paraná e a solução desenvolvida é a implantação de câmeras que identificam a presença de animais na pista, emitindo um aviso luminoso aos motoristas, que seriam obrigados a reduzir a velocidade.

“O projeto tem que ser inédito e de acordo com o tema proposto pela organização do torneio. Esse já é o 9º ano que participamos da competição e a escolha pelos animais silvestres nas rodovias veio depois que os alunos viram os dados do grande número de atropelamentos”, explica a diretora Anaí Rodrigues.

No Paraná, entre 2014 e 2016, foram registrados 542 atropelamentos de animais silvestres em estradas e rodovias.