Preparando o encontro com o Leão do Imposto de Renda

Estamos em fevereiro e, a partir de março, a Receita Federal disponibilizará o programa de ajuste do Imposto de Renda referente ao ano anterior. As empresas, em fevereiro, estão processando os informes para fins de Imposto de Renda das pessoas que tiveram rendas tributadas, o que obriga-nos a aguardar esse informativo para efetuarmos os lançamentos pertinentes em nossa declaração de Imposto de Renda.

Podemos antecipar-nos começando a juntar os nossos gastos com educação e saúde, principalmente. São esses gastos que farão diferença para efeito de imposto a pagar ou a restituir. No caso de despesas médicas, planos de saúde, dentistas, médicos etc. não existe limite para fins de dedução, ou seja, todos os gastos realmente auferidos serão computados para efeito de dedução do imposto a pagar.

Já, no caso das despesas com educação, o valor é limitado a R$ 3.561,50 por dependente, mesmo que o gasto seja maior.

A Receita Federal, visando facilitar e antecipar o preenchimento do imposto de Renda, disponibiliza em sua página um acesso, ao que ela chama, de rascunho do Imposto de Renda. Esse rascunho, após o preenchimento das informações solicitadas, possibilita ao contribuinte começar o preenchimento dos dados relativos à declaração desse ano com o transporte automático para o programa que estará disponível em março.

Para ter acesso ao rascunho digite

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/rascunho-irpf

Celso Oliveira, é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba, responde suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.