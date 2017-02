Coreia do Norte é “grande problema”, diz Trump

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Coreia do Norte é um “problema muito, muito grande” durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e afirmou que a questão será tratada de maneira “muito forte”. Estes foram os primeiros comentários de Trump sobre o tema, desde que o governo da Coreia do Norte realizou o lançamento de um míssil balístico no final de semana. O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, condenou o ato de ontem e o Pentágono declarou que o lançamento do míssil representa uma “ameaça clara e grave”. O presidente norte-americano ainda afirmou que os cidadãos estão “muito felizes” com as medidas que o governo tomou para a segurança, como o decreto que proíbe a entrada de pessoas de sete países com maioria muçulmana. “Temos problemas de segurança nos EUA que as pessoas não fazem ideia de quão sérios são”, declarou o republicano. “As portas estão sempre abertas para quem ama nosso país, mas para os outros estará fechada”, afirmou.

Evacuação

Estados Unidos — O nível da água no maior dique dos Estados Unidos caiu ontem, informaram autoridades locais, reduzindo o risco de uma ruptura catastrófica da barragem que levou à retirada de quase 200 mil pessoas em uma região da Califórnia na noite de domingo. Após fortes tempestades na região nas últimas semanas, principalmente na porção norte da Califórnia, o nível da barragem aumentou de forma expressiva, levando autoridades locais a utilizarem a saída de emergência de água da construção pela primeira vez em quase 50 anos.

Hamas

Faixa de Gaza — O Hamas nomeou ontem Yehiyeh Sinwar, um graduado membro do braço armado do grupo palestino, como seu novo líder na Faixa de Gaza. Sinwar foi libertado por Israel em 2011 em uma troca de prisioneiros e é considerado uma das figuras mais linha-dura do grupo militante. Uma autoridade do Hamas confirmou a nomeação, sob condição de anonimato. Sinwar substitui Ismail Haniyeh, que era primeiro-ministro do governo do Hamas em Gaza após o grupo tomar o controle de todo o território, em 2007.

Namorados

Paquistão — Um tribunal paquistanês proibiu ontem comemorações públicas do Dia dos Namorados na capital Islamabad, em mais uma tentativa de impedir festas que a sociedade tradicional muçulmana considera vulgares e ocidentalizadas. O Supremo Tribunal de Islamabad, após uma petição, determinou que o amor nessa data é usado como um “pretexto para disseminar a imoralidade, nudez e indecência... contrárias às nossas ricas tradições e valores”. O Valentinne-s Day é celebrado por diversos países ocidentais ao redor do mundo em 14 de fevereiro.

Socorro

Haiti — A campanha Alimente a Esperança vai encaminhar 54 toneladas de alimentos doados por brasileiros para o Haiti. Ontem, voluntários ligados à Associação e Fraternidade São Francisco na Providência de Deus iniciaram os trabalhos de acondicionamento das doações em conteineres, que sairão do país em navio rumo ao Haiti, no próximo sábado. O objetivo das doações é atender e aliviar o sofrimento e a fome do povo haitiano, principalmente a parcela mais pobre, que vive em condições miseráveis e de abandono desde o terremoto de 2010.