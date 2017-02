Nestas partidas pelo Campeonato Paranaense, acompanhei todos os jogos. Sou sincero em lhe dizer, torcedor atleticano, o time da molecada até agora não mostrou nada. Sei que é cedo para analisar, mas, como estava presente nas partidas, sei que a evolução tem que ser grande. Quem sabe contra “eles”, todo o futebol que não foi apresentado até aqui apareça no Atletiba. Sobre o que nosso técnico citou da torcida pedindo raça, é mais que justo. Nós, torcedores, torcemos pela camisa do Atlético. Para se ter uma base de como isso funciona, quando empatamos contra o PSTC, nosso público foi igual ao do clássico.

Voltando ao que é importante: amanhã temos mais final pela frente, na disputa pela Libertadores. Acredito muito que a classificação heroica nos pênaltis encorpou ainda mais o elenco para esse mata-mata. Conseguir fazer um placar em casa dá uma grande vantagem, mesmo sendo apenas de um gol. Qualquer vantagem ajuda. Libertadores, estamos chegando!

Um Ultra abraço!

Gabriel Barbosa | barbosagabriel@ig.com.br

Que venha o AtleTiba!

Segue o Paranaense — e seu nível técnico baixo, de futebol mais do que feio, quase beirando ao horroroso — e pela frente o clássico! Que venha o AtleTiba!

O clássico é sempre decisivo. Sempre divisor de águas. Não há muito o que falar, seja com o time completo, seja com o time desfalcado; seja um time principal, seja um time reserva. Seja como for, vencer o time da Baixada é questão de honra! Vamos em busca da vitória, Coxa! Na raça e na coragem!

Coritiba, a Torcida que nunca abandona!

Luiz Carlos Betenheuser Jr | blogluiz@gmail.com

O R10 da Vila!

Renatinho veio como mais uma entre tantas promessas que aterrisaram recentemente no aeroporto da Vila Capanema. Ao contrário de tantas outras, o meia vindo do Guarani encantou não somente por suas jogadas, mas por, em pouco tempo, já ter demonstrado que a camisa não pesou.

Solto para melhor desempenhar seu futebol, Renatinho já é um dos artilheiros da equipe, fez gol de falta, assistências e demonstra não apenas ter personalidade, mas liderança.

Aos que questionam os que asseveram sua qualidade em tão pouco tempo, sugiro verificar na internet o gol marcado frente o J. Malucelli. Gol de tem tem qualidade, capacidade.

Como a alegria de paranista recentemente não tem durado muito, o R10 tem contrato apenas até o fim do Estadual. Esse tipo de expediente é praticado quando a entidade não tem confiança na peça e prefere aguardar para tratar do futuro.

Esse mesmo “aguardar” foi o responsável pela liberação gratuita de atletas da base paranista sem ganhar nem um centavo como os bons Basso, Wendell e Murilo, só utilizando exemplos deste ano.

Muito do que pode sem um bom desempenho do Paraná em 2017 depende de um cérebro, alguém com capacidade de criar e definir. Dentre os atletas trazidos, nenhum outro, nem Pessali, nem Zezinho podem dar a competitividade que o R10 demonstra.

Assim, se o Paraná tem pretensões para 2017, elas passam pela manutenção de R10 na equipe.

Força Tricolor

David Formiga | davidformiga@gmail.com