Bênção dos animais

Na manhã do próximo domingo, das 10 horas ao meio dia, Frei Capuchinhos realizam na sede da Exclusive Heaven, no bairro Mercês, em Curitiba, a bênção de proteção aos animais de estimação e seus proprietários. A cerimônia também será marcada pela celebração do Dia da Saudade, uma oportunidade de confraternização para pets e seus donos e uma homenagem aos animais de estimação que já partiram. No domingo também está programada a realização de sorteios, entrega de brindes aos participantes e feira de adoção de animais, promovida pela ONG Força Animal. A Exclusive Heaven é a primeira empresa de Curitiba especializada em homenagens póstumas e cremação para animais de estimação, e fica na Rua Tenente João Gomes da Silva, 204, Mercês.