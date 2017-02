Doenças raras em Curitiba

No próximo sábado, a Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves e Raras (Afag) e o Grupo Paraná de Doenças Raras (GPDR) realizam na Boca Maldita, no centro de Curitiba, uma mobilização pública alusiva ao Dia Mundial de Doenças Raras, comemorado em 29 de fevereiro, por se tratar de um dia raro. O evento começa às 9 horas e vai divulgar informações sobre Doenças Raras, além de oferecer serviços como cadastro de doadores de medula óssea, exames de aferição de glicemia e pressão arterial, orientações sobre direitos do pacientes, animação com palhaços e distribuição de balões para as crianças. A entrada é gratuita e a programação é recomendada para todas as idades.

Segundo a representante da Afag em Curitiba, Daiane Kock, a mobilização, vai debater diversas doenças raras e conta com o apoio da população. "Cada vez mais percebo o envolvimento e a preocupação da sociedade em obter informações sobre as doenças raras. Sabemos que é um assunto pouco debatido, e dessa forma o evento nos traz uma luz de informação sobre tratamentos e exames de diagnósticos, deixando a população orientada".

Estima-se que haja 8 mil distúrbios já diagnosticados, sendo 80% deles de origem genética. De acordo com levantamento divulgado em 2013, há cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras no país.