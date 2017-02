Turismo lança campanha

O Ministério do Turismo e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançam hoje a campanha nacional de combate à violência contra crianças e adolescentes no carnaval. A apresentação das ações de sensibilização será feita às 14h30 com a participação do ministro Marx Beltrão e da secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Claudia Vidigal.

Também serão apresentados os últimos dados do Disque 100 sobre denúncias de exploração e/ou abuso sexual de crianças e adolescentes, e a apresentação da nova campanha de combate à exploração e o abuso de crianças e adolescentes no Carnaval.