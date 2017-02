Artistas pintam mural gigante no coração de Curitiba

Obra tem 1.200 metros quadrados de pintura (foto: Franklin de Freitas)

Desde o dia 5 de fevereiro, a fachada do Cine Condor, no Centro de Curitiba, recebe uma intervenção artística. Feita pelos muralistas Rimon Guimarães, Ramon Martins e Zeh Palito, a obra coletiva faz parte do projeto Cosmic Boys, da produtora Mucha Tinta, com o incentivo da Caixa, através da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba. A pintura será feita até o dia 24 de fevereiro. O mural que é pintado pelos artistas fica no cruzamento das ruas Cruz Machado e Ébano Pereira. A fachada tem 25 metros de altura e a pintura multicolorida será feita numa área de 1.200 metros quadrados.

O Cosmic Boys surgiu da união dos artistas Rimon Guimarães e Zeh Palito, que, em 2015, realizaram o projeto Areté, com 5 grandes murais em Curitiba e em Londrina. Em 2016, a dupla pintou 10 pequenas casas em Fortaleza, Ceará. Para o projeto em Curitiba, o artista Ramon Martins se juntou ao coletivo. Os murais dos Cosmic Boys podem ser vistos em diversos países como Gâmbia, Malásia, Itália, Alemanha, Dinamarca, África e Argentina.

Devido ao incentivo da Caixa, Rimon Guimarães e Zeh Palito vão oferecer uma oficina de pintura de telas no dia 18 de fevereiro, das 14 às 18 horas, na Galeria Térreo, para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 13 a 16 de fevereiro pelo e-mail gentearteira pr@caixa.gov.br. Haverá distribuição de cartazes em formato lambe-lambe, adesivos e uma roda de conversa com os muralistas.