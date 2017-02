UFPR recepciona os calouros de Medicina

Os calouros de Medicina da UFPR foram recepcionados na manhã de ontem no auditório do Setor de Ciências da Saúde. A cerimônia abriu o calendário acadêmico deste ano, que, para a maioria dos alunos da universidade, começa no próximo dia 20. Entre os presentes na solenidade estava o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e o , o coordenador do curso de Medicina, Edison Luiz Almeida Tizzot.

“Essa é uma ocasião simbolicamente muito significativa para eles e para nós, membros da instituição. Espero que, além de se orgulharem, eles tenham consciência da responsabilidade pública que agora os envolve por estarem entrando nesta universidade e, a partir disso, tirem o melhor proveito possível dessa oportunidade e se tornem grandes profissionais”, afirmou o reitor Ricardo Fonseca.

“Atendendo as novas diretrizes dos cursos de Medicina, nós estamos promovendo uma série de mudanças que irão tornar a graduação cada vez mais dinâmica e integrada com a sociedade, usando o máximo potencial de nossos alunos e tornando-os coparticipantes na formação”, disse o coordenador da graduação, Edison Tizzot.