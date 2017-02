Oscar é homenageado pelos Nets, franquia que o escolheu no Draft-84 da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar Schmidt foi homenageado pelo Brooklyn Nets na noite desta segunda-feira (13), no ginásio Barclays Center. O brasileiro entrou em quadra antes de a bola subir para o jogo da equipe contra o Memphis Grizzlies, foi saudado pelo público e recebeu uniforme da franquia com o número 14 e o sobrenome Schmidt às costas. A NBA incentiva e faz parcerias com os times para aproximar o esporte da bola laranja das populações latinas -normalmente, os países escolhidos são México e Porto Rico. Na esteira disso, os Nets promoveram a "noite da herança brasileira", com Oscar como atração principal. Foi a primeira vez que o Brasil protagonizou um evento do tipo na liga. Oscar tirou fotos e foi apresentado aos presentes com vídeo no telão no ginásio, que passou imagens do atleta por clubes e, principalmente, seleção. O ex-jogador não discursou e nem deu entrevista. Em entrevista à ESPN antes da homenagem, festejou o dia e disse que "uma homenagem dessas, depois de 30 anos, não é para qualquer um". Em 1987, o "Mão Santa" foi escolhido no Draft pelos Nets (então New Jersey Nets) para jogar na NBA, mas recusou o contrato porque precisaria deixar de atuar pela seleção brasileira para ingressar na liga. À época, por regra, os jogadores da NBA eram impedidos de defenderem seus países em torneios internacionais -tal determinação caiu em 1989. Os eventos desta segunda começaram cedo para Oscar, que já passou por sessão de autógrafos na loja da franquia e entrou no ginásio no fim da tarde, antes do evento, acompanhado pelo argentino Luis Scola, estrela da equipe e declaradamente seu fã. "Ele era um grande herói para mim", disse Scola, ao site dos Nets. "Nós tivemos a chance de conversar um pouco no Mundial de 1990 [jovem, o argentino foi gandula na competição realizada em seu país natal], então obviamente será emocionante para mim vê-lo outra vez", prosseguiu. "Será um bom dia. Terei a chance de conversar com ele, vê-lo, e talvez tirar outra foto, isso tudo 30 anos depois". Scola conta que no Mundial de 1990 tirou três fotos com Oscar, mas duas queimaram no filme. Foi só a primeira homenagem a Oscar nesta semana. Na próxima sexta-feira (17), na abertura do All-Star Game, em Nova Orleans, Oscar participará do Jogo das Celebridades. Ele se aposentou em 2003 sem nunca ter atuado na NBA durante toda a carreira, que teve início na década de 1970. O "Mão Santa" sempre afirma que não se arrependeu da decisão de privilegiar a seleção brasileira em relação à NBA, e os números que alcançou sustentam esse posicionamento: com 49.737 pontos, é o maior cestinha da história do esporte, superando por mais de 3 mil pontos o segundo colocado, Kareem Abdul-Jabbar (46.725), ex-Bucks e Lakers. Oscar jogou fez sua carreira nos clubes: atuou no Brasil por equipes como Palmeiras, Sírio, Mackenzie, Corinthians e Flamengo, e também foi astro no basquete italiano e espanhol. Na seleção, liderou a conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis (EUA), sobre os anfitriões, em 1987, três anos depois de rechaçar a proposta dos Nets. Foi o título que lhe deu fama internacional.