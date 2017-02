Acidente com 10 veículos deixa um morto e interdita Fernão Dias em MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um engavetamento envolvendo dez veículos deixou ao menos uma pessoa morta e duas feridas na rodovia Fernão Dias, no km 905, em Cambuí (447 km de Belo Horizonte), na madrugada desta terça-feira (14). Por volta da 0h, uma carreta bateu na traseira de um caminhão, interditando a rodovia. Outros veículos que vinham atrás não conseguiram parar e se envolveram no acidente. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), cinco caminhões, duas carretas, dois automóveis e uma van se envolveram no engavetamento. Uma pessoa morreu no local, mas o nome não foi divulgado. Outras duas ficaram feridas, uma delas em estado grave, e foram levadas a hospitais da região Por volta das 5h30, a pista sentido Minas estava interditada e sem previsão de liberação. Segundo a Autopista Fernão Dias, que administra a via, era registrado 6 km de congestionamento, entre o km 911 e 905.