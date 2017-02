Após assaltos, Uber passa a exigir CPF para pagamento em dinheiro

Redação Bem Paraná com agências

14/02/17 às 08:27 - Atualizado às 08:30 Redação Bem Paraná com agências

O Uber passará a exigir cadastro de CPF aos usuários que pagam a corrida em dinheiro na capital. A medida deve entrar em vigor nos próximos dias.

A medida é uma resposta da empresa as reclamações recorrentes de assalto desde que a liberação de pagamentos em espécie, em julho do ano passado. No dia 1º deste mês, uma cliente foi vítima de sequestro relâmpago na Vila Olímpia. A mulher havia solicitado uma viagem na categoria Uber X – não compartilhada – para fugir da chuva.

De acordo com a empresa, o número informado pelo passageiro passará por um banco de dados para validação. Serão criadas novas medidas de segurança, ainda não reveladas. Os motoristas já foram informados da novidade por e-mail.