Governo Trump impõe sanções a vice-presidente da Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Trump impôs sanções ao vice-presidente venezuelano, Tareck El Aissami nesta segunda-feira (13) por sua suposta participação no tráfico internacional de drogas. O decreto do Departamento do Tesouro dos EUA é resultado de uma investigação de anos e deve tensionar ainda mais as relações entre Washington e Caracas. El Aissami é o mais alto funcionário do governo venezuelano a sofrer sanções dos EUA. Também foi alvo de sanções o empresário venezuelano Samark Lopez, descrito pelos EUA como a principal operador da lavagem de dinheiro promovida por El Aissami por meio de uma série de empresas em diferentes países.

A medida do Tesouro americano atinge 13 companhias de propriedade ou controladas por Lopez, incluindo cinco na Flórida. Cidãdaos e empresas americanas estão proibidos de fazer negócios com a dupla. Lopez e El Aissami estão também proibidos de entrar nos EUA. El Aissami sempre negou qualquer envolvimento com atividades criminosas. Em nota, Lopez classificou a ação como "sem fundamento" e "politicamente motivada". Não houve reação imediata do governo do presidente Nicolás Maduro. O Departamento do Tesouro não informou se os dois venezuelanos enfrentariam acusações criminais.