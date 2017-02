Homem leva facada da esposa após entrar em casa com pés sujos

Redação Bem Paraná com Tribuna do Norte Online

14/02/17 às 08:42 - Atualizado às 08:49 Redação Bem Paraná com Tribuna do Norte Online

(foto: Divulgação)

Um homem de 58 anos levou duas facadas da esposa após uma discussão na tarde desta segunda-feira (13), em Apucarana, no Norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), a briga começou depois que o marido entrou em casa com os pés sujos no momento em que a mulher encerava o piso de madeira.

Mulher esfaqueia marido por ter criticado a roupa que vestia

Ela teria se irritado e os dois começaram a brigar, momento em que ela pegou uma faca e atacou o homem. Os golpes atingiram a perna e uma das mãos da vítima, que foi socorrida pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à UPA.

A mulher foi presa e encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP). As informações são da Tribuna do Norte Online