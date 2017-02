Em Dubai, Doria fala de privatizações e faz propaganda do 'Cidade Linda'

DIOGO BERCITO, ENVIADO ESPECIAL DUBAI, EMIRADOS ÁRABES (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), espera que seus esforços em busca de investidores árabes ao município beneficiem também o restante do país. Doria está nos Emirados Árabes desde o domingo (12) para promover seu programa de privatizações, que inclui 55 lotes, capitaneados por Anhembi, Pacaembu e Interlagos. Ele viaja a Doha nesta quarta (15) para reuniões com o governo do Qatar, também à procura de capital. O interesse por São Paulo, diz, pode levar investidores ao Brasil -e há crescente confiança na estabilidade do governo, afirma. Doria falou por dez minutos, em inglês, durante um painel paralelo do World Government Summit, um encontro voltado à gestão pública. O evento custeou a viagem dele aos Emirados. A apresentação resumiu as estatísticas da cidade e centrou-se na privatização, mencionando também o projeto de zeladoria urbana -batizado de Cidade Linda. 'ROAD SHOW' O prefeito planeja levar seu "road show" aos Estados Unidos em maio. O programa de privatizações, excluindo o PPP (parceria público-privada) da iluminação, representa um potencial de R$ 7 bilhões, diz Doria. "É uma estimativa otimista", reconheço. A viagem pelos Emirados Unidos incluiu encontros com bancos e fundos de investimento. As câmaras de comércio de Dubai e Abu Dhabi devem enviar comitivas a São Paulo em março e maio. Os R$ 7 bilhões esperados pelo prefeito vão ser investidos apenas em educação, saúde e obras públicas, segundo Doria. Ele espera já ver resultados durante seu governo. "Os indicadores são bons. Temos maioria na Câmara e uma relação aberta com o tribunal de contas."