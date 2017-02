Estado paga salários de servidores da educação e segurança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Rio de Janeiro deposita nesta terça (14) os salários integrais de janeiro dos servidores da educação, segurança e administração penitenciária, além dos bombeiros. As informações são da Agência Brasil. No caso dos servidores da educação, será depositado o valor apenas para os ativos. Para os demais setores, serão beneficiados também os aposentados e pensionistas. O valor líquido a ser depositado é R$ 920 milhões. Neste mês, os salários serão pagos com os reajuste estabelecido em 2014: agentes da polícia civil (10,22%), bombeiros e policiais militares (7,65%), agentes penitenciários (3,24%) e delegados da Polícia Civil (3,3%). Os aumentos salariais, estabelecidos em 2014, devem ser pagos em cinco parcelas, das quais cinco já foram concedidas. Os dois reajustes restantes serão pagos em 2018 e 2019.