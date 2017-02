Técnico de Jucilei na China, Cuca diz que jogador pode atuar na zaga

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com conhecimento de causa, Cuca pode analisar o desempenho de Jucilei, o novo reforço do São Paulo. Campeão brasileiro com o Palmeiras no ano passado, o treinador comandou o volante no Shandong Luneng, da China, em 2015, e não vê mudança no estilo do jogador para quando ele atuava no Brasil, em 2011. "Ele é um excelente primeiro volante, sabe sair jogando com a bola no pé e marca muito bem", elogiou o comandante. Além de poder atuar no meio de campo, o jogador, de 28 anos, também pode ser utilizado em outras funções no São Paulo do técnico Rogério Ceni. Segundo Cuca, por se destacar na marcação, Jucilei era recuado em algumas partidas do Shandong. "Ele pode jogar como zagueiro. Fiz essa opção algumas vezes", contou o treinador, que também elogiou a personalidade do reforço. "O Jucilei é uma ótima pessoa, tem um excelente caráter", completou Cuca. O volante despontou no Corinthians, em 2009. Pelo clube alvinegro, ele disputou 99 partidas, marcou seis gols e foi negociado em 2011. Jogou também pelo Anzhi, da Rússia, e Al Jazira, dos Emirados Árabes, quando se naturalizou palestino. No Shandong, ele atuou por dois anos (2015 e 2016), entrou em campo 54 vezes e marcou três gols. Apesar de estar bem cotado no exterior, ele volta ao Brasil agora também por conta da mudança do regulamento do futebol na China. Até a última temporada no país, eram permitidos quatro estrangeiros por elenco e mais um atleta que não fosse chinês mas asiático. Como Jucilei tem cidadania palestina, entrava nesta cota. Porém, agora, só serão permitidos cinco estrangeiros por time, sendo que apenas três podem entrar em campo. Não há mais também mais essa diferenciação para os estrangeiros asiáticos. Além de Jucilei, o Shandong Luneng contava com os brasileiros Diego Tardelli e Gil, o italiano Graziano Pellé, o senegalês Papiss Cissé. Por isso, o clube quis negociar um dos seus estrangeiros.