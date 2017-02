Prestes a viver carioca descolada em 'Pega Ladrão', atriz se muda para o Rio para perder sotaque paulista

CRIS VERONEZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz será a protagonista da próxima novela das 19h da Globo, "Pega Ladrão", na qual vai interpretar a carioca Luiza e fará par romântico com Mateus Solano. Camila, que é natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, já está morando no Rio de Janeiro para conviver mais com os cariocas. "Tenho que pegar o jeito, prestar atenção neles. Ainda esqueço um pouco de usar o 'carioquês', mas a gente está estudando. Quando eu estou com alguém, peço para a pessoa me puxar pra esse lado de falar de uma forma mais carioca", conta. Para ficar mais descolada, a atriz de 23 anos se desfez do cabelão e adotou um corte pouco abaixo dos ombros e mais iluminado. "A Luiza é uma menina supermoderna, atual, contemporânea", define. A ideia de repaginar o visual partiu dela mesma e os fios cortados foram doados a uma instituição que ajuda pacientes vítimas de câncer. A atriz considera sua nova personagem um grande desafio, especialmente por ser tão diferente de seu último papel -a caipira Mafalda, da novela "Êta Mundo Bom!" (Globo), que foi ambientada na década de 1940. "Cada papel é um desafio. A Angel [de 'Verdades Secretas', seu primeiro papel na televisão] foi um desafio gigante, e quando eu achei que já tinha passado pelo maior desafio da minha vida, veio a Mafalda. E eu tive que desconstruir completamente uma imagem que eu tinha criado com a Angel", explica. "Então, acho que a cada personagem eu vou aprendendo que tenho que me reinventar. Cada novela é uma oportunidade de aprender e de evoluir", acrescenta. "Pega Ladrão" é escrita por Cláudia Souto e dirigida por Luiz Henrique Rios. O folhetim substituirá "Rock Story". A estreia está prevista para junho.