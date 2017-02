Técnico campeão da Copinha pelo Flamengo em 2011 morre no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-técnico das divisões de base do Flamengo e campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2011, Paulo Henrique Filho morreu na madrugada desta terça-feira (14) em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido no último fim de semana. Ele tinha 52 anos. Paulo Henrique Filho estava internado desde sábado no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari. No Flamengo, ele passou a comandar as categorias de base, sendo campeão em 2011 da Copinha e também da Taça Otávio Pinto Guimarães. Em 2012 fez parte da comissão técnica permanente do time profissional e saiu em 2013, para o Serra Macaense. Nas redes sociais, o filho Henrique Lordelo Oliveira falou sobre as lembranças do pai, que também foi jogador do clube. Ele atuou como atacante. "Hoje infelizmente aconteceu o que eu temia, meu pai veio a falecer, minha fonte de inspiração, de sabedoria, de alegria , ele era tudo para mim e vai continuar sendo para sempre pelo resto da minha vida, estou tentando entender porque acontece certas coisas na vida de alguém, não consigo acreditar que uma pessoa tão bem e que fazia o melhor para todos pode ter um fim desse jeito não da para acreditar. O cara que me deu força para superar os obstáculos do futebol e da vida sem passar por cima de ninguém, ele queria me ver feliz e me viu, realizando uma parte do sonho dele que era vestir a camisa do Flamengo, a outra parte do sonho ainda não foi realizada mas que eu irei realizar com todas as minhas forças, e ele lá de cima terá muito orgulho e honra em dizer que aquele é meu FILHO. Estou publicando essa hora porque não consigo dormir, não consigo aceitar de fato que meu herói se foi. Ele se foi fisicamente mas sempre estará lembrado em todos os corações", escreveu.