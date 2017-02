Volto a ser campeão se pegar um bom projeto, diz Luxemburgo

SAIBA MAIS Após comemorar vitória em cima do Coxa, Luxemburgo renova com o Fla

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Treinador multicampeão, mas que nos últimos trabalhos têm sofrido para repetir trabalhos vitoriosos do passado, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que depende de um bom projeto para voltar a levantar troféus de primeiro nível.

Em entrevista à "Fox Sports", o treinador disse que tem competência e não consegue ver novidades no futebol que o impeçam de treinar –com sucesso grandes clubes do Brasil.

"O que tem de novo? Não consigo ver o futebol como novo. Se eu sou um cara que tem competência, entendo como ninguém. Esses conceitos eu já coloquei há 20 anos. Se eu não pegar um planejamento bom, projeto, não volto. Me sacaneiam sobre projeto. Mas após a Copa do Mundo pediram projeto. Por quê? O projeto resolve a vida pessoal e profissional. Não vou reinventar o futebol. Se eu pegar um projeto bom, sou campeão de novo", disse. Sem clube desde que deixou o chinês Tianjin Songjiang em 2016, Luxemburgo ainda pediu mais respeito aos técnicos experientes no Brasil.

Segundo ele, a transição de gerações na profissão não pode ser abrupta como vê críticos defenderem. "Isso é uma discussão muito complicada. Existe um momento dos técnicos jovens no futebol brasileiro como se os mais experientes tivessem que se afastar. A tendência de 90% da mídia achar que tem que fazer uma renovação e novos técnicos têm que aparecer. Quando comecei minha carreira, tinha Zagallo, tinha Tele e Evaristo e nem por isso eles tiveram que se afastar. Hoje 90% mídia acha que os mais experientes têm que se afastar para dar mais espaço aos mais jovens", desabafou.

O último trabalho de Luxemburgo no futebol brasileiro aconteceu em 2015, no Cruzeiro.