Maxi Rodríguez ganha nova chance no time

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maxi Rodríguez, 26 anos, terá uma nova chance no Grêmio e por contingência. De volta a Porto Alegre depois de empréstimo junto ao Peñarol, o meia é uma das opções de Renato Gaúcho para a vaga de Douglas, que ficará parado por seis meses. Além da carência na função, um detalhe burocrático garante a permanência do uruguaio até dezembro. Quem olha os registros da CBF encontra o contrato entre Maxi e Grêmio com validade até 29 de junho deste ano. Mas o vínculo, na verdade, expira somente em dezembro. A diferença é reflexo do visto de trabalho concedido a estrangeiros. Maxi Rodríguez assinou com o Grêmio quando a CBF ainda tinha procedimento que limitava o tempo de contrato de jogadores de outras nacionalidades. O vínculo é maior e prevê renovação automática em junho, estendendo o registro junto aos arquivos da CBF. Este tempo extra ajudará o Grêmio a decidir se ampliará o contrato a partir de 2018 ou não. Diante do Passo Fundo, no último domingo, Maxi Rodríguez entrou no decorrer do segundo tempo. Miller Bolaños ainda é o primeiro na hierarquia para entrar no lugar de Douglas. Renato Gaúcho também já pediu a contratação de um novo meia. Mas o desempenho do uruguaio na pré-temporada foi considerado bom. Maxi Rodríguez chegou ao Grêmio em maio de 2013. No ano seguinte, foi emprestado ao Vasco, em 2015 acabou cedido a Universidad de Chile e na última temporada esteve no Peñarol. Com a camisa do time gaúcho, disputou até aqui 53 jogos e marcou sete gols.