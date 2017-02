Katy Perry faz piada com colapso de Britney Spears e cantora posta indireta em rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry fez uma piadinha infeliz relembrando o colapso que Britney Spears sofreu em 2007, quando chegou a raspar o cabelo e atacar um paparazzI com um guarda-chuva, tudo amplamente divulgado na mídia. Durante entrevista logo após o Grammy do último domingo (12), Katy foi questionada sobre seu novo look, com cabelos loiros -ela já exibiu as madeixas em diversas cores. "Acho que está é a última cor que eu ainda não tinha usado. Agora só falta raspar a cabeça, mas estou guardando isso para um colapso público", disse a cantora. Apesar de não citar Britney diretamente, internautas logo fizeram a analogia. Na segunda (13), Britney publicou em seu perfil no Instagram uma passagem bíblica: "sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45". Apesar da discrição, seus seguidores logo apontaram a publicação como uma indireta para Perry.