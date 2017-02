Bombeiros encontram corpo perto dos trapiches da Ilha do Mel

Integrantes da Capitania dos Portos do Paraná e do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã desta terça-feira (14) o corpo de um homem perto do trapiche de Nova Brasília, na Ilha do Mel, no Litoral Paranaense. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá. Há possibilidade o corpo ser do pescador Luiz Carlos Maciel, que está desparecido desde a manhã de segunda (13) depois de a sua lancha ser encontrada sem condutor.