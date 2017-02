Liberação de saque das contas do FGTS começa em 10 de março

MAELI PRADO E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo federal anunciou nesta terça-feira (14) que o saque do dinheiro das contas inativas do FGTS começa em 10 de março deste ano para pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, poderão sacar os recursos os trabalhadores nascidos entre março, abril e maio; a partir do dia 12 de maio, os nascidos entre junho, julho e agosto; a partir de 16 de junho, os nascidos entre setembro, outubro e novembro; e a partir de 14 de julho, os nascidos em dezembro. Tem direito ao pagamento os trabalhadores que foram demitidos por justa causa ou que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. Serao atingidas, segundo a Caixa, 49,6 milhões de contas com saldo de R$ 43,6 bilhões, o que atingirá 30,2 milhões de trabalhadores. De acordo com a Caixa, a expectativa é que R$ 30 bilhões serão injetados na economia com a liberação. No fim do ano passado, o governo anunciou que permitiria o saque do dinheiro preso nas contas inativas do FGTS para estimular a economia. Contas inativas são aquelas de trabalhadores que pediram demissão ou que foram demitidos por justa causa e que, portanto, não puderam sacar o dinheiro. A Caixa disponibilizou um serviço para facilitar o atendimento em seu site, onde é possível conferir o saldo de contas inativas e tirar dúvidas. AGÊNCIAS A Caixa Econômica Federal abrirá 1.891 agências nos primeiros sábados após o início do cronograma mensal de liberação de saques, informou o governo federal. A partir de 10 de abril, poderão sacar os recursos os trabalhadores nascidos entre março, abril e maio; a partir do dia 12 de maio, os nascidos entre junho, julho e agosto; a partir de 16 de junho, os nascidos entre setembro, outubro e novembro; e a partir de 14 de julho, os nascidos em dezembro. Essas agências ficarão abertas das 9h às 15h nos seguintes dias: 18 de fevereiro 11 de março 13 de maio 17 de junho 15 de julho CALENDÁRIO Em março sacará o FGTS quem nasceu em janeiro e fevereiro Em abril nascidos em março, abril e maio Em maio nascidos em junho, julho e agosto Em junho nascidos em setembro, outubro e novembro Em julho nascidos em dezembro Informações sobre saque Com o PIS, consulte o saldo no site da Caixa, no aplicativo FGTS, em caixas eletrônicos e em agências