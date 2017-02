Ainda em tratamento, Renato desfalca Santos em clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda em tratamento por conta de uma lesão na panturrilha direita, o meio-campista Renato não estará à disposição de Dorival Júnior para o clássico desta quarta-feira (15), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Renato segue em tratamento de recuperação e prevenção no CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol) e sequer iniciou a transição para as atividades no campo. Desta forma, ele não desfalca o Santos apenas no clássico, mas também no jogo de sábado (18), contra a Ferroviária, também na Vila Belmiro. A expectativa é que Renato já inicie o trabalho de transição ainda esta semana. Caso isso aconteça, existe a possibilidade de o experiente meio-campista voltar ao time no jogo da quinta rodada, contra o Ituano, em Itu, dia 21. Enquanto Renato não volta, o também experiente Leandro Donizete, que fez a sua estreia na vitória do último sábado, sobre o Red Bull, deve continuar como titular no meio-campo, formando a dupla de volantes com Thiago Maia. Desta forma, o Santos deve ir a campo diante do São Paulo com a mesma formação que iniciou o jogo contra o Red Bull, ou seja: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.