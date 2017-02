Borja trabalha com bola pela 1ª vez e já faz sombra a Barrios e Alecsandro

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A contratação mais esperada pelos palmeirenses começa a se apresentar a Eduardo Baptista. Na manhã desta terça-feira, Miguel Ángel Borja, que custou mais de R$ 35 milhões aos cofres da Crefisa, principal patrocinadora da equipe alviverde, trabalhou pela primeira vez com bola na nova equipe. O colombiano participou de uma atividade na qual o treinador separou os atletas por posições e realizou o treino ao lado de Lucas Barrios e Alecsandro; Willian, o outro centroavante do elenco, permaneceu na ponta-direita, junto a Róger Guedes e Erik. Apenas no quarto dia de Palmeiras, Borja já recebeu elogios dos novos companheiros. Jean aproveitou a entrevista desta terça-feira, na Academia de Futebol, para apontar as virtudes do novo centroavante palestrino. "O que a gente pode ver dele, pessoalmente, é que tem bastante força, uma potência grande no chute e um cara bem inteligente também, pelo pouco que percebi no posicionamento", analisou. O trabalho tático de estreia de Borja consistia em ensaiar o desenvolvimento do jogo da equipe. A comissão técnica enterrou obstáculos no gramado a fim de simular o posicionamento dos adversários; a partir de então, o time saia jogando do campo de defesa e levava a bola até o centroavante. Na atividade, Eduardo Baptista novamente improvisou Thiago Martins na lateral-direita. Sem o lesionado Fabiano, que pode desfalcar o Palmeiras por até seis semanas, o treinador conta apenas com Jean como atleta de ofício para a posição nas próximas semanas. A escolha de Thiago Martins foi elogiada por Jean, agora definitivamente o titular da lateral-direita palmeirense até, no mínimo, a estreia na Copa Libertadores, marcada para o dia 8 de março, contra quem avançar do duelo entre Atlético Tucumán-ARG x Júnior Barranquilla-COL. "Ele tem a capacidade física e técnica para atuar ali, e uma batida boa na bola. (...) Ele tem uma qualidade para fazer essa função. O Eduardo, inteligente como é, percebeu e o deslocou não só para os trabalhos, mas sabendo que, se tiver uma oportunidade, poderá contar com ele", discursou Jean.