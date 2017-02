Caixa abrirá 1.891 agências aos sábados para facilitar saque do FGTS

MAELI PRADO E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal abrirá 1.891 agências nos primeiros sábados após o início do cronograma mensal de liberação de saques, informou o governo federal nesta terça-feira (14). O governo federal anunciou nesta terça-feira (14) que o saque do dinheiro das contas inativas do FGTS começa em 10 de março deste ano para pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, poderão sacar os recursos os trabalhadores nascidos entre março, abril e maio; a partir do dia 12 de maio, os nascidos entre junho, julho e agosto; a partir de 16 de junho, os nascidos entre setembro, outubro e novembro; e a partir de 14 de julho, os nascidos em dezembro. Essas agências ficarão abertas das 9h às 15h nos seguintes dias: 18 de fevereiro 11 de março 13 de maio 17 de junho 15 de julho