Marginal tem primeira morte após aumento de velocidade de Dória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre dois carros e uma moto, ocorrido na manhã desta terça-feira (14), na marginal Pinheiros, resultou na primeira morte após o aumento da velocidade nas marginais, vigente desde o último dia 25 de janeiro. A colisão ocorreu por volta das 5h40, na pista expressa no sentido Castello Branco, próximo à Ponte do Jaguaré e ocupou duas faixas de rolamento da esquerda da marginal. O motociclista morreu. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma viatura foi encaminhada ao local. Foram acionados o serviço de emergência do SAMU (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) e o policiamento de trânsito para prestar socorro ao motociclista, mas, infelizmente, a equipe médica constatou o óbito no local. A Polícia Militar solicitou a perícia técnica, que foi iniciada às 07h19 pela Polícia Técnico-Científica. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) lamentou o acidente. Segundo a Companhia, as circunstâncias do estão sendo apuradas, assim como todas as ocorrências que envolvem vítimas. AUMENTO DA VELOCIDADE As máximas nas marginais subiram de 70 km/h para 90 km/h (pista expressa), de 60 km/h para 70 km/h (central), e 50 km/h para 60 km/h (local) no aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. A exceção é a faixa mais à direita da pista local, que segue com limite de 50 km/h. A decisão do tucano sofreu críticas de entidades e especialistas em transporte. O último acidente fatal ocorrido nas marginais foi no dia 22 de dezembro, por volta das 19h36. O acidente aconteceu na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, junto à Ponte do Jaguaré. Na ocasião, foi uma colisão entre automóvel e motocicleta com duas vítimas, sendo uma fatal. Desde o aumento da velocidade, quando houve a adequação das velocidades nas marginais, até 7 de fevereiro, foram registrados 39 acidentes com vítima envolvendo motos, do total de 48 acidentes com vítimas nesse período. APROVAÇÃO A maioria dos paulistanos é favorável ao aumento dos limites de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, segundo o Datafolha -são 57% que defendem a decisão do prefeito João Doria (PSDB) contra 37% que a reprovam. Os paulistanos continuam avaliando mal o trânsito da cidade -70% acham ruim ou péssimo, mesmo índice da pesquisa de 2015 (71%).