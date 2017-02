Hugh Jackman retoma tratamento contra câncer de pele

(foto: Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Hugh Jackman usou seu perfil no Instagram para revelar que se submeteu mais uma vez a um procedimento para retirar do nariz um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele considerado pouco agressivo. "Graças aos exames de rotina e aos médicos incríveis, tudo está bem. Parece pior sem o curativo. Eu juro!", escreveu ele, usando a hashtag #wearsunscreen (use filtro solar, traduzindo). O ator enfrenta a doença desde 2013, sempre compartilhando o tratamento com seus seguidores, na intenção de alertá-los sobre cuidados com a pele e proteção contra o sol.