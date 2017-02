Gabriel Jesus sofre lesão no pé e pode ficar três meses sem jogar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os exames realizados nesta terça-feira (14) trouxeram notícias nada boas para Gabriel Jesus. O atacante do Manchester City teve uma lesão no quinto metatarso do pé direito constatada e poderá ficar até três meses fora. Apesar da informação, tanto o Manchester City como a assessoria de imprensa do jogador, não confirmam a gravidade da lesão. O clube divulgou em seu site oficial uma nota onde diz que ele será submetido a exames para saber quanto tempo ficará afastado. A estimativa é de dois a três meses. Caso fique fora os três meses, Gabriel Jesus perderia os dois próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias. O atacante ainda desfalcaria o City na fase decisiva da Liga dos Campeões e na reta final do Campeonato Inglês. De acordo com a mãe do jogador, Vera Lúcia, Gabriel foi ao clube na manhã desta terça-feira para realizar exames para ver a gravidade da lesão. Ela também não tem confirmação sobre o tempo que o atacante ficará afastado dos gramados. Jesus se machucou na partida contra o Bournemouth. Agüero entrou em sua vaga e ajudou o City a vencer a partida por 2 a 0. O jornal inglês "Daily Mail" chegou a divulgar fotos em que Gabriel Jesus aparece com a muleta na chegada ao clube.